"Арсенал" хочет усилиться автором золотого гола ЧМ-2014

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"Арсенал" хочет усилиться автором золотого гола ЧМ-2014

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Bild.

По сведениям издания, "канониры" хотят воспользоваться тем, что игрок не может договориться с клубом о продлении контракта.

Действующее соглашение между "шмелями" и автором золотого гола Чемпионата Мира 2014 года истекает через год.

В текущем сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 34 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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