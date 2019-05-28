"Арсенал" хочет усилиться автором золотого гола ЧМ-2014
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гётце попал в сферу интересов "Арсенала", сообщает Bild.
По сведениям издания, "канониры" хотят воспользоваться тем, что игрок не может договориться с клубом о продлении контракта.
Действующее соглашение между "шмелями" и автором золотого гола Чемпионата Мира 2014 года истекает через год.
В текущем сезоне Гётце сыграл за "Боруссию" 34 матча, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
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