"Арсенал" хочет усилиться двумя футболистами "Ювентуса"

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"Арсенал" хочет усилиться двумя футболистами "Ювентуса"

Фото сайт "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании сразу двух игроков "Ювентуса", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, в британскую столицу могут перебраться полузащитники "старой синьоры" Артур Рамос и Деян Кулушевски.

Рыночная стоимость и бразильца, и шведа оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 8 матчей. В активе Кулушевски 1 гол и 2 ассиста в 19 играх.

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