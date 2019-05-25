"Арсенал" хочет усилиться двумя игроками "Сампдории"

Скауты лондонского "Арсенала" следят за игрой двух футболистов "Сампдории" - защитника Йоахима Андерсена и хавбека Денниса Прата, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, 22-летний датчанин и 25-летний бельгиец давно находятся в сфере интересов "канониров".

Не исключено, что английский клуб предпримет попытки купить этих игроков во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Андерсен сыграл за "Сампдорию" 34 матча и сделал 1 ассист. В активе Прата 36 игр, 2 гола и 3 результативные передачи.

Стоимость первого оценивается в 20 миллионов евро, а второго - в 25 миллионов.

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