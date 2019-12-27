"Арсенал" хочет усилиться игроком "Атлетико"

Вингер мадридского "Атлетико" Тома Лемар стал трансферной целью "Арсенала", сообщает AS.

По сведениям издания, "канониры" намерены подписать 24-летнего француза уже в январе.

Сам футболист готов сменить команду, чтобы стабильно получать игровую практику.

"Атлетико" купил Лемара летом 2018 года у "Монако" за 70 миллионов евро, с тех пор он сыграл 64 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Помимо "Арсенала" на игрока претендует "Лион".

Не пропустите: "Арсенал" не захотел платить "Селтику" 14 миллионов евро за ван Дейка. | http://soccernews.ru