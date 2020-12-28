"Арсенал" хочет усилится игроком "Барселоны"

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"Арсенал" хочет усилится игроком "Барселоны""Арсенал" планирует выкупить хавбека Рикарда Пуча у "Барселоны".

Как сообщает The Athletic, англичане уже некоторое время проявляют интерес к молодому испанцу. Его даже просматривали несколько раз, до ликвидации международной службы по поиску игроков в "Арсенале".

Напомним, что у 21-летнего футболиста непростые взаимоотношения с наставником каталонцев Рональдом Куманом. Еще в начале сезона поднимался вопрос аренды игрока, который не был частью планов нидерландского специалиста. Однако, полузащитник отмел вариант временной смены клуба.

В сезоне 2020/2021 в Ла Лиге испанец сыграл всего четыре минуты.

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