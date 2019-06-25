"Арсенал" хочет усилиться игроком дортмундской "Боруссии"

Лондонский "Арсенал" рассчитывает этим летом усилить оборону, сообщает France Football.

По сведениям издания, трансферной целью "канониров" стал защитник дортмундской "Боруссии" Дан-Аксель Загаду.

Рыночная стоимость 20-летнего француза оценивается в 28 миллионов евро. Его контракт с "шмелями" рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне Загаду сыграл за "Боруссию" 22 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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