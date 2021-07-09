"Арсенал" хочет усилиться португальским хавбеком

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"Арсенал" хочет усилиться португальским хавбеком

Фото инстаграм Рубена Невеша

Лондонский "Арсенал" ведёт переговоры с полузащитником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешем.

По информации журналиста Николо Скиры, "канониры" готовы заключить с португальцем пятилетний контракт.

В прошлом сезоне хавбек сыграл за "волков" 40 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость 24-летнего Невеша оценивается в 45 миллионов евро.

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