"Арсенал" хочет усилиться вингером "РБ Лейпциг"

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"Арсенал" хочет усилиться вингером "РБ Лейпциг"

Фото инстаграм Кристофера Нкунку

Лондонский "Арсенал" претендует на атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает Sky Sport Deutschland.

По информации источника, 23-летний футболист может перейти из немецкого клуба в английский в ближайшее трансферное окно.

Рыночная стоимость французского вингера оценивается в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Нкунку сыграл за "РБ Лейпциг" 31 матч, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

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