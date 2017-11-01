"Арсенал" хочет увеличить вместительность на "Эмирейтс"

"Арсенал" планирует небольшую реконструкцию своего стадиона, сообщает официальный сайт клуба.

"Канониры" летом 2018 и 2019 года увеличат вместительность стадиона на 780 мест. Эти места будут предназначены для тех, кто владеет абонементом Club Level.

Напомним, что "Эмирейтс" с 2006 года является домашней ареной "Арсенала", до этого они выступали на "Хайбери".

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