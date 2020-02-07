"Арсенал" хочет вернуть Венгера

Руководство лондонского "Арсенала" всерьёз рассматривает вариант с возвращением в клуб Арсена Венгера.

По информации Mirror, речь идет не о должности главного тренера, а о посте в структуре "канониров".

В "Арсенале" рассчитывают, что возвращение такой культовой фигуры сплотит болельщиков и улучшит атмосферу в команде.

Напомним, что Венгер возглавлял "пушкарей" с 1996 по 2018 год. Сейчас он является руководителем отдела глобального развития футбола ФИФА.

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