"Арсенал" хочет заполучить полузащитника "Порту"

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"Арсенал" хочет заполучить полузащитника "Порту"Лондонский "Арсенал" планирует подписать атакующего хавбека "Порту" Фабио Виейру, сообщает Record.

Контракт игрока с португальским грандом рассчитан до лета 2022 года. "Порту" не планирует продавать футболиста менее чем за 30 миллионов евро.

Фабио Виейра является воспитанником лиссабонцев и успел провести за главную команду он 20 матчей. В его активе три гола и одну результативная передача.

Сообщается, что за карьерой 20-летнего игрока также наблюдает "Марсель".

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