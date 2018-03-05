"Арсенал" и "Атлетико" могут обменяться футболистами

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Tribalfootball, "канониры" готовы обменять на уругвайца Лорана Косиельни, игра которого импонирует наставнику мадридского клуба Диего Симелне.

Контракт Хименеса с "Атлетико" рассчитан до лета 2020 года.

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