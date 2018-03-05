"Арсенал" и "Атлетико" могут обменяться футболистами

Теги хосе мария хименесатлетико мадридарсенал лондонлоран косиельни

"Арсенал" и "Атлетико" могут обменяться футболистами

Защитник "Атлетико" Хосе Мария Хименес попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Tribalfootball, "канониры" готовы обменять на уругвайца Лорана Косиельни, игра которого импонирует наставнику мадридского клуба Диего Симелне.

Контракт Хименеса с "Атлетико" рассчитан до лета 2020 года.

Читайте также: "Бордо" отказал "Арсеналу" в трансфере Малкома за 42 миллиона евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов