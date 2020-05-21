"Арсенал" и "Атлетико" могут обменяться нападающими

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"Арсенал" и "Атлетико" могут обменяться нападающими

Во время летнего трансферного окна между "Арсеналом" и "Атлетико" может произойти обмен футболистами.

Как сообщает AS, клубами могут поменяться форвард "канониров" Александр Ляказетт и вингер "матрасников" Тома Лемар.

28-летний Ляказетт в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 26 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 48 миллионов евро.

24-летний Лемар за указанный период не отметился результативными действиями в 24 играх. Его рыночная стоимость - 24 миллиона евро.

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