"Арсенал" и "Атлетико" не могут договориться о переходе Партея

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"Арсенал" и "Атлетико" не могут договориться о переходе Партея

Трансфер полузащитника "Атлетико" Томаса Партея в "Арсенал" находится на грани срыва.

По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры между сторонами зашли в тупик.

Лондонский клуб не готов платить за ганца требуемые 50 миллионов евро, а предлагает за него 25 миллионов + одного игрока в придачу.

"Матрасников" такие условия не устраивают и они настаивают на выплате полной суммы компенсации в денежном эквиваленте.

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