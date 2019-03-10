"Арсенал" и "Атлетико" поборются за трансферную цель "Реала"

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"Арсенал" и "Атлетико" поборются за трансферную цель "Реала"

Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

В 26-летнем аргентинце заинтересован "Арсенал". Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует "Атлетико" и "Реал".

По данным источника, голландский клуб готов отпустить Тальяфико за 10 миллионов евро.

Футболист перешел в "Аякс" из "Индепендьенте" в начале 2018 года. Контракт рассчитан на 4,5 года. В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 18 матчах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.

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