"Арсенал" и "Атлетико" поборются за трансферную цель "Реала"
Левый защитник "Аякса" Николас Тальяфико может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Daily Mail.
В 26-летнем аргентинце заинтересован "Арсенал". Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует "Атлетико" и "Реал".
По данным источника, голландский клуб готов отпустить Тальяфико за 10 миллионов евро.
Футболист перешел в "Аякс" из "Индепендьенте" в начале 2018 года. Контракт рассчитан на 4,5 года. В нынешнем сезоне аргентинец участвовал в 18 матчах, отметившись 1 голом и 4 ассистами.
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