"Арсенал" и "Барселона" могут совершить многомиллионный обмен игроками

3 Теги барселонаарсенал лондонусман дембелеаарон рэмзи

"Арсенал" и "Барселона" могут совершить многомиллионный обмен игрокамиЛондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона" могут совершить многомиллионный обмен своими игроками, информирует The Sun.

Так, по сведениям источника, "канониры" готовят солидное предложение по вингеру "сине-гранатовых" Усману Дембеле. При этом за 21-летнего француза они будут готовы не только заплатить сумму компенсации, размер которой пока остается неизвестным, но и включить в сделку по нему своего полузащитника Аарона Рэмзи.

Напомним, Пирес советует двум игрокам "Арсенала" покинуть клуб. | soccernews.ru

Комментарии
Flamenco

при болельщике реала Бартомеу, возможно все!

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Kireman

А на кой хер нам Рэмзи ??

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ВИКТОР

нах не нужен ремзи

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