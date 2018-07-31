"Арсенал" и "Барселона" могут совершить многомиллионный обмен игроками

Лондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона" могут совершить многомиллионный обмен своими игроками, информирует The Sun.

Так, по сведениям источника, "канониры" готовят солидное предложение по вингеру "сине-гранатовых" Усману Дембеле. При этом за 21-летнего француза они будут готовы не только заплатить сумму компенсации, размер которой пока остается неизвестным, но и включить в сделку по нему своего полузащитника Аарона Рэмзи.

Напомним, Пирес советует двум игрокам "Арсенала" покинуть клуб. | soccernews.ru