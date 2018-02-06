"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера

"Барселона" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Шальке" Максу Майеру, сообщает Bild.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Хавбеком интересуются еще шесть клубов.

Контракт футболиста истекает летом, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.

В этом сезоне 22-летний Майер провел за "Шальке" 22 матча и забил 1 гол.

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