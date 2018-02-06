"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера

Теги арсенал лондонбарселонашалькемакс майер

"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера

"Барселона" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Шальке" Максу Майеру, сообщает Bild.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Хавбеком интересуются еще шесть клубов.

Контракт футболиста истекает летом, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.

В этом сезоне 22-летний Майер провел за "Шальке" 22 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: "Барселона" близка к повторению клубного рекорда, установленного при Гвардиоле. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 26 51
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 26 49
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Кристал Пэлас 26 27
15 Саутгемптон 26 26
16 Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов