"Арсенал" и "Барселона" поборются за хавбека "Шальке" Майера
"Барселона" и "Арсенал" проявляют интерес к полузащитнику "Шальке" Максу Майеру, сообщает Bild.
По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно. Хавбеком интересуются еще шесть клубов.
Контракт футболиста истекает летом, поэтому он может покинуть клуб бесплатно.
В этом сезоне 22-летний Майер провел за "Шальке" 22 матча и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|26
|69
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
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|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|26
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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