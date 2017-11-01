"Арсенал" и "Барселона" поборются за Лемара

Два европейских топ-клуба интересуются хавбеком "Монако" Тома Лемаром, сообщает Sport360.

По информации ресурса, за трансфер футболиста поборются "Арсенал" и "Барселона". Напомним, что "канониры" уже пытались заполучить игрока минувшим летом.

Сообщается, что Лемар переберется в один из этих клубов следующим летом.

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