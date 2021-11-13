"Арсенал" и "Барселона" ведут борьбу за Стерлинга

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"Арсенал" и "Барселона" ведут борьбу за Стерлинга

Фото инстаграм Рахима Стерлинга

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг имеет два серьёзных предложения от других топ-клубов.

По информации Express, 26-летнего футболиста хотят заполучить каталонская "Барселона" и лондонский "Арсенал".

Изначально приоритетом англичанина были "сине-гранатовые", однако "канониры" могут перехватить игрока из-за финансовых проблем у конкурента.

В текущем сезоне Стерлинг сыграл за "Сити" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в "Барселону". | http://soccernews.ru
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