"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА

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"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА

Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Группа A

"Янг Бойз" - ЧФР 2:1

Голы: Дебелюх, 84 - 0:1, Нсаме (пен), 90 - 1:1, Гаудино, 90 - 2:1


ЦСКА София - "Рома" 3:1

Голы: Тиагу Родригеш, 5 - 1:0, Миланезе, 22 - 1:1, Соу, 34 - 2:1, Соу, 55 - 3:1


Группа B

"Рапид Вена" - "Мольде" 2:2

Голы: Эйкрем, 12 - 0:1, Ритцмайер, 43 - 1:1, Эйкрем, 46 - 1:2, Ибрахимоглу, 90 - 2:2


"Дандолк" - "Арсенал" 2:4

Голы: Нкетиа, 12 - 0:1, Эль-Ненни, 18 - 0:2, Флорес, 22 - 1:2, Уиллок, 67 - 1:3, Балогун, 80 - 1:4, Оур, 85 - 2:4


Группа C

"Хапоэль Беер-Шева" - "Ницца" 1:0

Гол: Хатуэль, 71 - 1:0


"Байер" - "Славия" 4:0

Голы: Бэйли, 8 - 1:0, Бэйли, 32 - 2:0, Диаби, 59 - 3:0, Бельараби, 90 - 4:0


Группа D

"Стандард" - "Бенфика" 2:2

Голы: Раскин, 12 - 1:0, Эвертон, 16 - 1:1, Тапсоба, 59 - 2:1, Пицци (пен), 67 - 2:2


"Лех" - "Рейнджерс" 0:2

Голы: Иттен, 31 - 0:1, Хаджи, 72 - 0:2


Группа E

ПСВ - "Омония" 4:0

Голы: Мален, 35 - 1:0, Думфрис (пен), 63 - 2:0, Пиру, 90 - 3:0, Пиру, 90 - 4:0


ПАОК - "Гранада" 0:0


Группа F

"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1

Голы: Зелиньски, 34 - 1:0, Виллиан Жозе, 90 - 1:1


"Риека" - "АЗ Алкмар" 2:1

Голы: Менало, 51 - 1:0, Вейндал, 57 - 1:1, Томечак, 90 - 2:1

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