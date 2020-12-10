"Арсенал" и "Байер" добыли победы в Лиге Европы, "Рома" уступила софийскому ЦСКА
Представляем результаты матчей заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
Группа A
"Янг Бойз" - ЧФР 2:1
Голы: Дебелюх, 84 - 0:1, Нсаме (пен), 90 - 1:1, Гаудино, 90 - 2:1
ЦСКА София - "Рома" 3:1
Голы: Тиагу Родригеш, 5 - 1:0, Миланезе, 22 - 1:1, Соу, 34 - 2:1, Соу, 55 - 3:1
Группа B
"Рапид Вена" - "Мольде" 2:2
Голы: Эйкрем, 12 - 0:1, Ритцмайер, 43 - 1:1, Эйкрем, 46 - 1:2, Ибрахимоглу, 90 - 2:2
"Дандолк" - "Арсенал" 2:4
Голы: Нкетиа, 12 - 0:1, Эль-Ненни, 18 - 0:2, Флорес, 22 - 1:2, Уиллок, 67 - 1:3, Балогун, 80 - 1:4, Оур, 85 - 2:4
Группа C
"Хапоэль Беер-Шева" - "Ницца" 1:0
Гол: Хатуэль, 71 - 1:0
"Байер" - "Славия" 4:0
Голы: Бэйли, 8 - 1:0, Бэйли, 32 - 2:0, Диаби, 59 - 3:0, Бельараби, 90 - 4:0
Группа D
"Стандард" - "Бенфика" 2:2
Голы: Раскин, 12 - 1:0, Эвертон, 16 - 1:1, Тапсоба, 59 - 2:1, Пицци (пен), 67 - 2:2
"Лех" - "Рейнджерс" 0:2
Голы: Иттен, 31 - 0:1, Хаджи, 72 - 0:2
Группа E
ПСВ - "Омония" 4:0
Голы: Мален, 35 - 1:0, Думфрис (пен), 63 - 2:0, Пиру, 90 - 3:0, Пиру, 90 - 4:0
ПАОК - "Гранада" 0:0
Группа F
"Наполи" - "Реал Сосьедад" 1:1
Голы: Зелиньски, 34 - 1:0, Виллиан Жозе, 90 - 1:1
"Риека" - "АЗ Алкмар" 2:1
Голы: Менало, 51 - 1:0, Вейндал, 57 - 1:1, Томечак, 90 - 2:1
Читайте также: Успехи "Реала" и "Атлетико", поражение "Локомотива" и вылет "Интера": результаты Лиги Чемпионов 9 декабря. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0