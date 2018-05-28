"Арсенал" и "Боруссия" не могут договориться по трансферу Папастатопулоса

Лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" пока не могут договориться по трансферу защитника Сократиса Папастатопулоса.

Как сообщает Kicker, "канониры" предлагают за 29-летнего грека 15 миллионов евро, в то время как "шмели" требуют 18 миллионов.

Скорее всего, клубы всё-таки достигнут компромисса, иначе "Боруссия" рискует потерять Папастатопулоса через год бесплатно.

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