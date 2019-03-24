"Арсенал" и "Боруссия" поборются за сына Тюрама
Маркус Тюрам, сын легенды футбола Лилиана Тюрама, может продолжить карьеру в топ-клубе.
Как сообщает Tribal Football, 21-летний форвард "Генгама" попал в сферу интересов "Арсенала" и дортмундской "Боруссии". Ранее интерес к игроку также проявлял "Тоттенхэм".
В этом сезоне Тюрам-младший сыграл в 26 играх и отметился 9 забитыми мячами.
Напомним, что карьера Лилиана Тюрама длилась с 1991 по 2008 год. Ое успел поиграть за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14