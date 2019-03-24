"Арсенал" и "Боруссия" поборются за сына Тюрама

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"Арсенал" и "Боруссия" поборются за сына Тюрама

Маркус Тюрам, сын легенды футбола Лилиана Тюрама, может продолжить карьеру в топ-клубе.

Как сообщает Tribal Football, 21-летний форвард "Генгама" попал в сферу интересов "Арсенала" и дортмундской "Боруссии". Ранее интерес к игроку также проявлял "Тоттенхэм".

В этом сезоне Тюрам-младший сыграл в 26 играх и отметился 9 забитыми мячами.

Напомним, что карьера Лилиана Тюрама длилась с 1991 по 2008 год. Ое успел поиграть за "Монако", "Парму", "Ювентус" и "Барселону".

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