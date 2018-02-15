Лондонские "Арсенал" и "Челси" готовы вступить в борьбу за защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу, информирует Express.

По сведениям издания, на сегодняшний день 22-летний бек все еще не продлил контракт с "красными дьяволами". Поэтому в случае, если этого до окончания текущего сезона так и не случится, "канониры" и "аристократы" будут готовы подписать игрока в качестве свободного агента.

В нынешнем сезоне Шоу сыграл в 16 матчах за "Манчестер Юнайтед". Результативными действиями в них он не отметился.

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