"Арсенал" и "Челси" могут совершить обмен игроками

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"Арсенал" и "Челси" могут совершить обмен игроками

"Арсенал" и "Челси" могут до закрытия зимнего трансферного окна совершить обмен игроками, сообщает The Sun.

По сведениям издания, клубами могут поменяться бразильский защитник Давид Луиз и французский форвард Оливье Жиру.

При этом "канониры" рассчитывают за счёт этой сделки "убить двух зайцев" - кроме укрепления собственной обороны, переход Жиру в "Челси" должен запустить цепную реакцию - Миши Батшуайи отправится в дортмундскую "Боруссию", а "шмели", в свою очередь, отпустят Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенал".

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