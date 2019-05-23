"Арсенал" и "Челси" не смогли продать все билеты на финал Лиги Европы
"Арсенал" и "Челси" не смогли реализовать все билеты на финал Лиги Европы.
Как сообщает The Sun, оба клуба получили по 6000 билетов, однако "канониры" смогли продать 3500, а "аристократы" - менее 2000. Вероятно, оставшиеся билеты будут возвращены в УЕФА.
Отмечается, что такая низкая популярность связана с высокой стоимостью авиаперелетов в Азербайджан и дорогостоящим проживанием в Баку. Кроме того, фанаты недовольны поздним началом игры (в 23:00 по местному времени).
Финальный матч Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" состоится 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.
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