"Арсенал" и "Челси" поборются за Анчелотти

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"Арсенал" и "Челси" поборются за Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, главными претендентами на Анчелотти являются "Арсенал" и "Челси".

Ранее сам Анчелотти не исключал возможности поработать в Англии.

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