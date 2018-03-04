"Арсенал" и "Челси" поборются за Анчелотти

Итальянский специалист Карло Анчелотти, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.

Как сообщает Football Italia, главными претендентами на Анчелотти являются "Арсенал" и "Челси".

Ранее сам Анчелотти не исключал возможности поработать в Англии.

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