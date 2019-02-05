"Арсенал" и "Челси" поборются за французского таланта

"Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к французскому защитнику "РБ Лейпциг" Ибраиму Конате, сообщает Bild.

По сведениям издания, лондонские клубы на протяжении длительного времени наблюдают за футболистом. Не исключено, что он переедет в Англию следующим летом. Также француз интересен "Вест Хэму".

19-летний Конате выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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