"Арсенал" и "Челси" поборются за Облака

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"Арсенал" и "Челси" поборются за Облака

Вратарь "Атлетико" Ян Облак может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Express, в услугах голкипера заинтересованы "Арсенал" и "Челси". Ориентировочная сумма трансфера составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Облак провел 36 матчей, из них в 22 он отстоял на ноль.

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