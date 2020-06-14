"Арсенал" и "Челси" поборются за вратаря сборной Англии

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"Арсенал" и "Челси" поборются за вратаря сборной Англии

"Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к вратарю "Саутгемптона" Фрейзеру Форстеру, сообщает  Football Insider.

По сведениям издания, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное. Впрочем, "канониры" и "аристократы" могут предложить Форстеру роль только второго вратаря, что вряд ли его заинтересует.

В нынешнем сезоне 32-летний Форстер выступает за "Селтик" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с "Саутгемптоном" действует до лета 2022 года.

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