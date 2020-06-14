"Арсенал" и "Челси" поборются за вратаря сборной Англии
"Арсенал" и "Челси" проявляют интерес к вратарю "Саутгемптона" Фрейзеру Форстеру, сообщает Football Insider.
По сведениям издания, лондонские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное. Впрочем, "канониры" и "аристократы" могут предложить Форстеру роль только второго вратаря, что вряд ли его заинтересует.
В нынешнем сезоне 32-летний Форстер выступает за "Селтик" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах и пропустил 28 голов. Его контракт с "Саутгемптоном" действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Эвертон
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|Саутгемптон
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|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
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