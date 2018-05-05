"Арсенал" и "Челси" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи летом может сменить клуб.

Как сообщает Sportsmole, в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

Напомним, что в декабре Байи перенес операцию на лодыжке и совсем недавно вернулся в общую группу.

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