"Арсенал" и "Челси" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

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"Арсенал" и "Челси" поборются за защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи летом может сменить клуб.

Как сообщает Sportsmole, в услугах игрока заинтересованы "Арсенал" и "Челси".

Напомним, что в декабре Байи перенес операцию на лодыжке и совсем недавно вернулся в общую группу.

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