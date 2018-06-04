"Арсенал" и "Челси" сделали предложения по Силлессену

Вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Sport.es, "Арсенал" и "Челси" предлагают каталонцам за голкипера 35 миллионов евро. Напомним, что клаусула в контракте Силлессена составляет 60 миллионов.

Ранее сообщалось, что Силлессен рассмотрит возможность ухода из "Барселоны", если поступит достойное предложение.

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