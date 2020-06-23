"Арсенал" и Давид Луиз близки к продлению контракта
Игрок "Арсенала" Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "канонирами", передает Sky Sports.
По данным источника, стороны заключат контракт до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что футболист покинут клуб по окончании сезона.
Недавно в СМИ сообщалось, что петербургский "Зенит" интересуется защитником.
33-летний Луиз в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Этим летом завершается его соглашение с клубом.
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|27
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
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|Эвертон
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
|18