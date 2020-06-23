"Арсенал" и Давид Луиз близки к продлению контракта

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"Арсенал" и Давид Луиз близки к продлению контракта

Игрок "Арсенала" Давид Луиз в скором времени подпишет новый контракт с "канонирами", передает Sky Sports.

По данным источника, стороны заключат контракт до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что футболист покинут клуб по окончании сезона.

Недавно в СМИ сообщалось, что петербургский "Зенит" интересуется защитником.

33-летний Луиз в текущем сезоне сыграл за "Арсенал" 32 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Этим летом завершается его соглашение с клубом.

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