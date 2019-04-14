"Арсенал" и "Десна" одержали победы в своих матчах, "Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком"

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"Арсенал" и "Десна" одержали победы в своих матчах, "Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком"

Представляем результаты 24-го тура УПЛ.

"Десна" - "Карпаты" 2:1

Голы: Картушов, 8 - 1:0, Швед, 19 - 1:1, Д. Фаворов (пен), 72 - 2:1

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин, Богданов (Парцвания, 90+2), Огиря, Старенький (Волков, 73), А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Сергийчук, 40)

"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Нестеров (Гуйе, 68), Сандохадзе, Мякушко, Клёц, Онгла, Бусько, Йода (Мендес, 81), Швед, Варгас (Гуцуляк, 56)


"Арсенал" - "Ворскла" 1:0

Гол: Калитвинцев, 58 - 1:0

"Арсенал": Пидкивка, Жичиков (Сагуткин, 70), Вакуленко, Башлай, Дубинчак, Танковский, Домбровский, Ориховский, Мудрик (Калитвинцев, 46), Кадимян, Мисси Мезу (Ковпак, 46)

"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай, Петрович, Габелок, Шехич, Мысык (Якубу, 81), Кане, Карека (Коломоец, 68)


"Черноморец" - "Олимпик" 1:1

Голы: Дегтярев, 40 - 0:1, Танчик, 62 - 1:1

"Черноморец": Кожухарь, Рыжук, Грачев, Трубочкин, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Аржанов, Чорний (Павлов, 77), Вильхамссон

"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Снурницын, Вантух (Цымбалюк, 69), Кравчук, Гай, Дегтярев, Политыло (Кольцов, 57), Е. Пасич, Дийе (Валеев, 80)

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