"Арсенал" и "Десна" одержали победы в своих матчах, "Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком"
Представляем результаты 24-го тура УПЛ.
"Десна" - "Карпаты" 2:1
Голы: Картушов, 8 - 1:0, Швед, 19 - 1:1, Д. Фаворов (пен), 72 - 2:1
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Слинкин, Богданов (Парцвания, 90+2), Огиря, Старенький (Волков, 73), А. Фаворов, Картушов, Филиппов (Сергийчук, 40)
"Карпаты": Кучинский, Ковтун, Нестеров (Гуйе, 68), Сандохадзе, Мякушко, Клёц, Онгла, Бусько, Йода (Мендес, 81), Швед, Варгас (Гуцуляк, 56)
"Арсенал" - "Ворскла" 1:0
Гол: Калитвинцев, 58 - 1:0
"Арсенал": Пидкивка, Жичиков (Сагуткин, 70), Вакуленко, Башлай, Дубинчак, Танковский, Домбровский, Ориховский, Мудрик (Калитвинцев, 46), Кадимян, Мисси Мезу (Ковпак, 46)
"Ворскла": Ткаченко, Пердута, Мартыненко, Чеснаков, Сапай, Петрович, Габелок, Шехич, Мысык (Якубу, 81), Кане, Карека (Коломоец, 68)
"Черноморец" - "Олимпик" 1:1
Голы: Дегтярев, 40 - 0:1, Танчик, 62 - 1:1
"Черноморец": Кожухарь, Рыжук, Грачев, Трубочкин, Норенков, Мусолитин, Бабенко, Танчик, Аржанов, Чорний (Павлов, 77), Вильхамссон
"Олимпик": Крынский, Ксенз, Гришко, Снурницын, Вантух (Цымбалюк, 69), Кравчук, Гай, Дегтярев, Политыло (Кольцов, 57), Е. Пасич, Дийе (Валеев, 80)
Читайте также: "Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Валенсия" - "Леванте" - 3:1 (видеообзор матча Примеры)
-
Клопп прокомментировал победу над "Челси"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лидеров "Тоттенхэма"
-
Сарри о поражении от "Ливерпуля": "Челси" движется в правильном направлении"
-
"Рома" нашла нового голкипера
-
1
"Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ
-
"Фрозиноне" - "Интер" - 1:3 (видеообзор матча Серии А)
-
"Валенсия" вышла победителем из левантийского дерби (видео голов)
-
"Интер" одержал победу над "Фрозиноне" (видео голов)
-
"Арсенал" и "Десна" одержали победы в своих матчах, "Черноморец" сыграл вничью с "Олимпиком"
-
Кононов: "Все еще верю в чемпионство"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку
-
Карпин прокомментировал победу над "Спартаком"
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
Патрик Клюйверт сделал прогноз на победителя АПЛ
-
"Лестер" хочет переманить Старриджа
-
"Челси" имеет двух потенциальных покупателей
-
"Кьево" - "Наполи" - 1:3 (видеообзор матча Серии А)
-
Чуквуезе принес "Вильярреалу" победу над "Жироной" (видео гола)
-
"Валенсия" - "Леванте": видеотрансляция левантийского дерби
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12