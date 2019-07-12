"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ
В рамках 1-го тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с московским "Динамо".
"Арсенал" - "Динамо" 1:1
Голы: Мигел Кардозу, 16 - 0:1, Григалава, 84 - 1:1
"Арсенал": Левашов, Григалава, Альварес, Беляев, Комбаров, Лесовой, Горбатенко, Банда (Тудорие, 73), Ткачев, Кангва, Костадинов.
"Динамо": Шунин, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу (Панченко, 71), Юсупов (Соу, 80), Жоаозиньо, Тетте, Шиманьски, Шейдаев (Грулев, 87).
Предупреждения: Мигел Кардозу (41), Плиев (58), Евгеньев (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20