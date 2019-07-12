"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ

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"Арсенал" и "Динамо" не выявили победителя в первом матче нового сезона РПЛ

В рамках 1-го тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с московским "Динамо".

"Арсенал" - "Динамо" 1:1

Голы: Мигел Кардозу, 16 - 0:1, Григалава, 84 - 1:1

"Арсенал": Левашов, Григалава, Альварес, Беляев, Комбаров, Лесовой, Горбатенко, Банда (Тудорие, 73), Ткачев, Кангва, Костадинов.

"Динамо": Шунин, Плиев, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Мигел Кардозу (Панченко, 71), Юсупов (Соу, 80), Жоаозиньо, Тетте, Шиманьски, Шейдаев (Грулев, 87).

Предупреждения: Мигел Кардозу (41), Плиев (58), Евгеньев (61).        

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