"Арсенал" и "Динамо" победителя не выявили

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"Арсенал" и "Динамо" победителя не выявили

В рамках 1-го тура РПЛ тульский "Арсенал" сыграл вничью с московским "Динамо".

"Арсенал" Тула – "Динамо" 0:0

"Арсенал": Левашов, Хагуш, Григалава, Беляев, Комбаров, Чаушич, Берхамов (Костадинов, 58), Александров (Лесовой, 57), Горбатенко, Кангва (Ивакин, 82), Ткачев.

"Динамо": Шунин, Рыков, Морозов, Козлов, Шуньич, Тетте, Жоаозиньо (Соснин, 90), Соу, Черных (Темников, 83), Панченко, Луценко (Марков, 65).

Предупреждения: Чаушич (9), Берхамов (52), Марков (87), Григалава (89).

Удаление: Тетте (7). | http://soccernews.ru

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