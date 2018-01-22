"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" могут обменяться форвардами

Лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" могут обменяться своими форвардами, информирует Kicker.

По сведениям издания, в сделку по своему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, которого активно торгуют "канониры", "шершни" хотят включить его коллегу по амплуа из английского клуба Оливье Жиру. В частности, за габонца немцы желают получить 60 миллионов евро и взять в аренду до конца текущего сезона 31-летнего француза.

Напомним, Венгер прокомментировал уход Санчеса. | soccernews.ru