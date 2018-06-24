"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" нацелились на защитника "Ювентуса"

Лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" нацелились на защитника туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа.

Так, по сведениям Gazzetta dello Sport, и "канониры", и "шмели" будут готовы предпринять попытки этим летом подписать 31-летнего бека "старой синьоры".

В завершившемся сезоне Бенатиа забил 4 мяча в 32 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" определил хавбека "Реала" альтернативой Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru