"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" нацелились на защитника "Ювентуса"

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"Арсенал" и дортмундская "Боруссия" нацелились на защитника "Ювентуса"Лондонский "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" нацелились на защитника туринского "Ювентуса" Мехди Бенатиа.

Так, по сведениям Gazzetta dello Sport, и "канониры", и "шмели" будут готовы предпринять попытки этим летом подписать 31-летнего бека "старой синьоры".

В завершившемся сезоне Бенатиа забил 4 мяча в 32 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" определил хавбека "Реала" альтернативой Милинковичу-Савичу. | soccernews.ru

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