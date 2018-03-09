"Арсенал" и еще два клуба АПЛ нацелились на лучшего игрока матча "Манчестер Сити" - "Базель"

Теги мохамед эльюнуссиарсенал лондонлестер ситисаутгемптон

"Арсенал" и еще два клуба АПЛ нацелились на лучшего игрока матча "Манчестер Сити" - "Базель"

Хавбек "Базеля" Мохамед Эльюнусси попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает ESPN, скауты "Арсенала", "Лестера" и "Саутгемптона" просматривали игрока в матче с "Манчестер Сити", который закончился в пользу швейцарской команды (2:1).

"Не могу говорить о конкретных клубах, но многие интересуются Мохамедом. Он стал лучшим футболистом матча с "Манчестер Сити". Знаю, что некоторые команды следили за ним.

Он готов сделать следующий шаг в карьере. У меня запланировано много встреч с клубами. Посмотрим, что произойдет дальше" - заявил агент игрока Ферхат Чифичи.

Читайте также: "Арсенал" определился с предпочтительным кандидатом на замену Венгеру. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 29 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов