"Арсенал" и еще два клуба АПЛ нацелились на лучшего игрока матча "Манчестер Сити" - "Базель"

Хавбек "Базеля" Мохамед Эльюнусси попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает ESPN, скауты "Арсенала", "Лестера" и "Саутгемптона" просматривали игрока в матче с "Манчестер Сити", который закончился в пользу швейцарской команды (2:1).

"Не могу говорить о конкретных клубах, но многие интересуются Мохамедом. Он стал лучшим футболистом матча с "Манчестер Сити". Знаю, что некоторые команды следили за ним.

Он готов сделать следующий шаг в карьере. У меня запланировано много встреч с клубами. Посмотрим, что произойдет дальше" - заявил агент игрока Ферхат Чифичи.

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