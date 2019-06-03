"Арсенал" и ещё три клуба ведут борьбу за форварда "Леганеса"

Нападающий "Леганеса" Юссеф Эн-Несири привлёк внимание четырёх европейских клубов, сообщает TalkSPORT.

По информации источника, 22-летним марокканцем интересуются "Арсенал", "Бетис", "Шальке" и дортмундская "Боруссия".

Эн-Несири выступает за "Леганес" с 2018 года, сыграл 34 матча, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт форварда с "пепинерос" рассчитан до июня 2023 года. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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