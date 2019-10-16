"Арсенал" и "Эвертон" поборются за испанского защитника

Защитник "Атлетика" из Бильбао Унаи Нуньес заинтересовал сразу два клуба АПЛ, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, купить 22-летнего испанца хотят "Арсенал" и "Эвертон".

За перспективного центрбека потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 35 миллионов евро.

Нуньес - воспитанник "Атлетика". В текущем сезоне он сыграл 3 матча. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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