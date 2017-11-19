"Арсенал" и "Эвертон" поборются за молодого хавбека "Мидлсбро"

"Арсенал" и "Эвертон" нацелились на хавбека "Мидлсбро" Маркуса Таверньера.

Как сообщают английские СМИ, оба клуба уже давно следят за выступлениями 18-летнего игрока.

В текущем сезоне Таверньер забил 6 голов за "Мидлсбро".

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