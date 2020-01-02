"Арсенал" и "Герта" согласовали аренду Джаки

Хавбек лондонского "Арсенала" Гранит Джака с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Герте".

По информации The Independent, клубы уже согласовали аренду скандального швейцарца.

Скорее всего, в соглашении между лондонцами и берлинцами будет прописана опция выкупа полузащитника.

В текущем сезоне Джака сыграл за "Арсенал" 17 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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