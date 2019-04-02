"Арсенал" и "Интер" могут совершить громкий обмен игроками

Во время летнего трансферного окна "Арсенал" и "Интер" могут провернуть обмен нападающими, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "канониры" очень заинтересованы в аргентинском бомбардире Мауро Икарди и готовы включить в сделку по нему Александра Ляказетта или Пьера-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что Икарди конфликтует с главным тренером "Интера" Лучано Спаллетти и с высокой долей вероятности по окончании сезона сменит команду.

Также отмечается, что наставник "Арсенала" Унаи Эмери является поклонником игры 26-летнего латиноамериканца.

Не пропустите: "Арсенал" и "Тоттенхэм" поспорят за игрока сборной Шотландии. | http://soccernews.ru