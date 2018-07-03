"Арсенал" и "Интер" поборются за игрока ПСЖ

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"Арсенал" и "Интер" поборются за игрока ПСЖ

"Арсенал" и "Интер" проявляют интерес к португальскому вингеру ПСЖ Гонсалу Гедешу, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, оба клуба рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Преимуществом в этой борьбе владеет "Интер", который в отличие от "Арсенала", будет участвовать в следующем сезоне в Лиге Чемпионов. ПСЖ не рассчитывает на игрока, но хочет получить за него не менее 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне 21-летний Гедеш выступал за "Валенсию" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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