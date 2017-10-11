"Арсенал" и "Интер" поборются за Максимовича

"Арсенал" и "Интер" проявляют интерес к сербскому защитнику "Наполи" Николе Максимовичу, сообщает Guerin Sportivo.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Серб редко выходит на поле в этом сезоне, поэтому переход вполне может состояться.

Стоит отметить, что 25-летний Максимович перешел в "Наполи" год назад за 25 миллионов евро. В этом сезоне он провел за "Наполи" 2 матча.

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