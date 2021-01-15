"Арсенал" и "Кристал Пэлас" не выявили победителя

В Лондоне завершился матч 18 тура АПЛ между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас". За все 90 минут матча команды не смогли забить друг другу голов. Встреча завершилась вничью 0:0.



Игра не принесла существенных изменений в турнирную таблицу чемпионата. "Арсенал", набрав 24 очка, занимает 11 строчку, а гости отстают на 1 балл и располагаются на 13 месте.

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" 0:0 (0:0)

"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз (Пепе, 65), Джака, Смит-Роу, Сака, Себальос (Парти, 69), Ляказетт (Нкетиа, 81), Обамеянг.