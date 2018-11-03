"Арсенал" и "Ливерпуль" не выявили победителя в центральном матче 11 тура АПЛ

"Арсенал" и "Ливерпуль" представляют верхнюю часть турнирной таблицы английской Премьер-лиги, если быть точным – первую четверку. А потому матч на "Эмирейтс" воспринимался не только с имиджевой точки зрения, мол проигравших еще неделю будут бранить все английские газеты, а и с турнирной. "Арсенал" решил проблемы с флангами защиты, и это было главной новостью перед началом встречи. Беллерин и Колашинац смогли закрыть правый и левый фланг соответственно, а потому оборонная линия "канониров" уже не выглядела столь бедно, как в предматчевых раскладах. А Юрген Клопп решил, что авантюры со схемой 4-2-3-1 в столь ответственной битве будут лишними и нашел ресурсы, чтобы насытить центр поля и выйти играть в 4-3-3.

В первом тайме встреча пошла по синусоиде. На старте преимущество перешло в ноги к "Арсеналу" и подопечные Эмери выдали несколько опасных подходов к воротам Алиссона. Опасней всего было на четвертой минуте, когда Ляказетт воспользовался подачей Сеада Колашинаца и бил с ближней дистанции, но голкипер спас. А через 14 минут уже вратарь чуть не привез гол, когда выскочил в центр штрафной, пытаясь выбить игровой снаряд с головы Мхитаряна, но промахнулся по мячу.

"Ливерпуль" особо не спешил атаковать, пытаясь подловить хозяев на быстрой атаке, учитывая, как живо они проводили стартовые минуты, но после 20 минут инициатива сама собой перешла к "красным", и те создали сразу несколько моментов. Сначала был чистый гол Садио Мане на 19 минуте, который был по ошибке не засчитан главным арбитром. VAR в Англию еще не пришел, а потому любые апелляции были бесполезны. А через 4 минуты Ван Дейк оказался в центре штрафной площади, поддерживая вторую волну атаки "мерсесайдцев", получил передачу от Салаха, вышел на свидание с Лено, но пробил прямолинейно прямо в корпус вратаря.

Во второй половине первого тайма "Арсенал" снова забрал себе мяч, но на сей раз подходы к воротам были не столь опасными. На 40 минуте дело дошло до забитого гола, но удар Мустафи не был засчитан в качестве результативного, на сей раз заслуженно. "Ливерпуль" хоть и немного остановился, но все равно нашел свой момент. На 45 минуте Ван Дейк воспользовался подачей со стандарта, а также тем, что Лено решил выбегать на перехват к самой линии штрафной, переиграл вратаря и направлял мяч в ворота, но тот предательски ударился в ближнюю штангу.

Во втором тайме "Арсенал" снова попытался на правах хозяева забрать мяч в свои ноги. Однако, первый 100-процентный момент сотворил именно "Ливерпуль". Собственно, он (момент, а не "Ливерпуль") и завершился голом. На 61 минуте Мане прорывался по левому флангу, навесил в штрафную, Лено попытался выбить мяч на выходе, но сделал это неудачно, положив игровой снаряд под ногу Милнера. Англичанин ахнул с линии штрафной и, словно молотком, вогнал "ядро" в нижний угол – 0:1. Через 120 секунд Торрера в подобном стиле мог восстановить статус-кво, но Алиссон Беккер отбил мяч, пущенный по центру.

На 75 минуте подопечные Клоппа имели отличнейший шанс удвоить счет и решить почти все вопросы в данной встрече, но Ван Дейку снова не повезло. Центральный защитник имел три момента, чтобы отличится, но ничего не реализовал. На сей раз голландец подключился к подаче углового, выиграл верх и направил "ядро" под перекладину, но Лено вытащил. Это был как раз тот случай, когда известное футбольное правило сработало, ведь на 86 минуте Алекс Ивоби протащил мяч из глубины, вывел на ударную позицию Ляказета, тот остановил мяч перед вратарем, развернулся и направил игровой снаряд в дальний угол – 1:1.

В конце встречи "Арсенал" был даже ближе к тому, чтобы вырвать победу, но после пяти компенсированных минут встреча так и закончилась со счетом 1:1. "Ливерпуль" временно выскочил на чистое первое место в таблице, но у "Сити" завтра игра с "Саутгемптоном", а это значит, что именно подопечные Гвардиолы должны стать единоличными лидерами после 11 тура. А "Арсенал" продолжает свою 9-матчевую беспроигрышную серию и остается в четверке.

"Арсенал" – "Ливерпуль" – 1:1

Голы: Милнер, 61 – 0:1; Ляказетт, 82 – 1:1

"Арсенал": Лено – Беллерин, Холдинг, Мустафи, Колашинац (Уэлбек, 81) – Джака, Торрейра – Мхитарян (Ивоби, 68), Озил, Обамеянг (Рэмзи, 73) – Ляказетт

"Ливерпуль": Алиссон – Алесандр-Арнольд, Гомез, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо, Милнер – Мане, Салах (Матип, 90+5), Фирмино (Шакири, 80).

Игорь Малиенко | soccernews.ru

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