"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за Лемара

"Арсенал" и "Ливерпуль" по-прежнему интересуются полузащитником "Монако" Тома Лемаром, сообщают английские СМИ.

По сведениям издания, оба клуба намерены приобрести футболиста следующим летом. Сам хавбек не прочь перебраться в АПЛ.

Напомним, что "Арсенал" и "Ливерпуль" пытались купить игрока минувшим летом, но монегаски отказались его продавать.

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