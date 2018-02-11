"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за общую трансферную цель

Вратарь "Сток Сити" Джек Батленд попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, в услугах голкипера заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль". Примерная стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Батленда 25 матчей, из них в 4 он отстоял на ноль.

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