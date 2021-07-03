"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров сборной Португалии
Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен
"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к португальскому полузащитнику "Лилля" Ренату Санчешу, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек хорошо выступил на Евро-2020 и привлек внимание топ-клубов. "Лилль" готов продать португальца, так как испытывает финансовые проблемы.
В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Санчеш может вернуться в "Баварию". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Лион" стал очередным претендентом на Онану
-
1
"Падла": известный телеведущий жестко раскритивал Роналду
-
ПСЖ намерен заработать огромную сумму на продажах игроков
-
1
Кроос назвал клуб, в котором он завершит карьеру
-
"Спартак" поддержал Крала после вылета сборной Чехии с Евро-2020
-
"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров сборной Португалии
-
Московское "Динамо" потерпело крупное поражение в матче с австрийским клубом
-
1
Шик догнал Роналду в списке лучших бомбардиров Евро-2020
-
Дания обыграла Чехию и вышла в полуфинал Евро-2020
-
"Манчестер Юнайтед" может перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Датские болельщики спели песню в честь Дзюбы (видео)
-
1
Гризманн и Дембеле попали в громкий расистский скандал (видео)
-
"Милан" включился в борьбу за Коутиньо
-
На Евро-2020 побит рекорд по количеству мячей, забитых головой
-
"Зенит" и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах
-
Слуцкий назвал самого сильного тренера на Евро-2020
-
1
Трезеге: "Роналду - лучший трансфер "Ювентуса"
-
"Реал" не будет покупать нового защитника, несмотря на вероятный уход Варана
-
1
Дани Алвес назвал лучшего игрока мира
-
Журналист Егоров назвал имена потенциальных сменщиков Черчесова в сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18