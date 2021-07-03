"Арсенал" и "Ливерпуль" поборются за одного из лидеров сборной Португалии

Фото: инстаграм Ренату Санчеша/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Арсенал" проявляют интерес к португальскому полузащитнику "Лилля" Ренату Санчешу, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Хавбек хорошо выступил на Евро-2020 и привлек внимание топ-клубов. "Лилль" готов продать португальца, так как испытывает финансовые проблемы.

В прошлом сезоне 23-летний Санчеш провел за "Лилль" 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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